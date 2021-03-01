В Москве предложили давать станциям метро женские имена

Москвичи отреагировали на идею называть станции метро женскими именами
Феминистки призвали столичный метрополитен чаще называть станции женскими именами. Как сообщает телеканал Москва 24, речь даже идет о переименовании некоторых уже существующих станций.
Активистки провели флешмоб, причем не только в столичном, но и в питерском метро. На плакатах они показали, как бы могли называться станции: например, "Бауманскую" предложили сделать "Крупской", "Тимирязевскую" – "Ковалевской".
По мнению авторов флешмоба, в истории России было достаточно много ярких женщин в разных сферах науки, культуры и общественной жизни, поэтому свое предложение они видят крайне актуальным.
"Плохие станции метро меняйте на какие хотите. На женские? Пусть будет на женские. Я бы переименовал "Войковскую", – рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Мнение парламентария поддержал москвовед Виталий Калашников. Он отметил, что некоторым станциям смена названия не повредит, и предложил обозначить станцию "Маяковская" именем Лили Брик.
В свою очередь, председатель Молодежной палаты Красносельского района Ксения Мынкина предложила давать женские наименования для строящихся станций метро, а не менять существующие.
Некоторые общественные деятели указали на то, что станции метро часто получают названия в привязке к местности. Поэтому невозможно заменить имя станции, но не менять наименование близлежащей площади или объекта.
В феврале 2020 года феминистки выступили с предложением выплачивать материнский капитал бездетным. Представители движения чайлдфри отметили, что бездетные люди также могут рассчитывать на денежную поддержку.
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