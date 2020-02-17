Феминистки в России предложили выплачивать маткапитал бездетным

Представительницы движения чайлдфри, которые сознательно отказываются от рождения детей, должны получать материнский капитал, заявляют феминистки. По их мнению, раз есть поддержка для семей с детьми, значит, должна быть и для бездетных, передает телеканал Москва 24.

Однако те, кто воспитывает детей, с этим не согласны. По словам Нины и Алексея Кугучевых, которые получили за рождение второго ребенка 550 тысяч рублей, эти деньги очень нужны семьям, так как зарплата уходит на содержание детей.

"Даже вот за кружки платить. 4,5 тысячи стоит два раза в неделю сходить", – подчеркнула Нина Кугучева.

Давать материнский капитал чайлдфри-семьям предложили феминистки. На одном из женских порталов они выступили с инициативой выделять одинаковую сумму и тем, кто рожал, и тем, кто против продолжения рода.

"А давайте вы просто всем дадите денег, а это правда улучшит общую финансовую ситуацию у каждого, ну и посмотрим, кто же из них будет действительно рожать при наличии 450 тысяч уже в кармане, да никто", – отметила феминистка Елизавета Гупиль.

Сами чайлдфри-пары говорят, что ни на какие деньги претендовать они, конечно, не собираются.

Хельгус Новый и Виктория Башкирова отметили, что лучшая поддержка таких семей – это когда никто не пытается повлиять на их взгляды.

Мода на бездетную жизнь началась в США еще в 70-х годах. И с каждым годом таких пар становилось все больше. В России, по данным ВЦИОМ, 6% населения относят себя к чайлдфри, а еще 10 лет назад таких не было вообще.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что материнский капитал будут предоставлять на основании записи о рождении в органах ЗАГС.

Семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, чтобы получить пособие на ребенка от трех до семи лет, понадобится только написать заявление.

По словам министра, для этого нужно будет организовать электронное взаимодействие региональных органов соцзащиты с ЗАГС и налоговиками.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка.

Саму программу маткапитала предложили продлить до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.