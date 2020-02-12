Минтруд намерен упростить процедуру получения маткапитала

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Материнский капитал будут предоставлять на основании записи о рождении в органах ЗАГС. Заявления писать не придется, рассказал РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, чтобы получить пособие на ребенка от трех до семи лет, понадобится только написать заявление.
По словам министра, для этого нужно будет организовать электронное взаимодействие региональных органов соцзащиты с ЗАГС и налоговиками.
Последние готовы предоставлять необходимую информацию с 1 июля. Также глава ведомства считает, что система должна быть универсальна для всех регионов страны.
Банки и Пенсионный фонд должны наладить электронную связь для упрощенного направления маткапитала на ипотеку, "чтобы не гонять граждан из одной организации в другую".
Ранее пресс-служба руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сообщила, что срок выдачи сертификата на маткапитал должны сократить втрое – до пяти дней.
Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.
Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка.
Саму программу маткапитала предложили продлить до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.
В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала. Их подготовили в соответствии с поручениями президента.
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