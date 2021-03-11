Собянин открыл новое здание клуба "Современник" в Строгине

14:34
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков
Сергей Собянин открыл новое здание клуба "Современник" в столичном районе Строгино.
Мэр отметил, что в настоящее время около 10 старых зданий ДК реконструировали, также реконструируют старые кинотеатры.
"Вместо "Таджикистана" появился "Современник". Вместо этих старых кинотеатров... появляются вот такие первоклассные центры с хорошими залами. У нас уже практически в половине районов Москвы неплохие такие общественные центры, культурные центры. С новосельем", – сказал глава города.
Также Собянин поддержал идею переименовать клуб, а новое название, по его словам, выберут москвичи.
"Если жители проголосуют – будет "Строгино". Проблем с этим нет. У нас есть "Активный гражданин": запустим голосование, и как решат, так и будет", – сказал мэр.
С предложением переименовать клуб выступил художественный руководитель центра, заслуженный артист России Егор Дружинин.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, центр "Современник" разделен на клубную и зрелищную части. На прилегающей территории установили лавочки и клумбы, фонари, урны, обустроили парковку.
Также в центре планируют реализовать проект "Школа исполнительского мастерства", основной идеей которого является попытка объединить отдельные тематические студии и кружки в единую систему подготовки к профессиональной работе на сцене. Принять участие в проекте могут все желающие.
Кроме того, для малышей в "Современнике" хотят открыть студию раннего развития. Будут также работать студии живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и иностранного языка.
В библиотеке с читальным залом на 30 мест организуют зону коворкинга, в которой все желающие смогут поработать или подготовиться к занятиям в уютной и спокойной атмосфере.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Бирюлево Западное построят культурно-досуговый центр. Здание расположится по адресу Булатниковский проезд, дом 10А, строения 1 и 2. Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что там будут располагаться спортивный зал, комната для персонала, служебные и технические помещения, а также концертный зал со зрительными зонами, амфитеатр, мастерские, студии живописи, иностранного языка и раннего развития.
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