Собянин рассказал о знаковых реставрационных проектах 2021 года

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Сергей Собянин рассказал о знаковых реставрационных проектах, которые планируется осуществить в 2021 году. О них мэр написал в своем личном блоге.

ГЭС-2

По словам мэра, всего в столице в текущем году будет отреставрировано около 100 памятников архитектуры. В частности, работы проведут на Центральной электрической станции городского трамвая (ГЭС-2 Мосэнерго). После завершения реставрации там откроют музейно-образовательный комплекс – Дом культуры "ГЭС-2". Под сводами будут расположены выставочные залы, арт-резиденции и зал-трансформер для концертов, постановок и перформансов.

"Объекту возвращается первоначальный вид. Здание расчистили от поздних наслоений и пристроек, проведены работы по восстановлению утраченного шатра часовой башни", – говорится в сообщении.

Позднее территория ГЭС-2 и прогулочная набережная станут частью пешеходного маршрута, который свяжет храм Христа Спасителя с Якиманкой.

Павильоны ВДНХ

Собянин также упомянул ВДНХ, где планируется завершить реставрацию трех исторических павильонов до конца 2021 года.

Павильон № 5 "Физика", который изначально был посвящен Латвийской ССР и оформлен в национальном стиле, со временем покрылся слоями краски и фальшконструкциями. Сейчас же планируется восстановить не только его архитектурный облик, но и интерьер образца 50-х годов.

По уцелевшим фрагментам и архивным фотоматериалам реставраторы уже сумели воссоздать живопись в вводном и центральном залах павильона, а также в арочных проходах между ними. Также специалисты восстановили массивные парадные двери, сделанные из монгольского дуба, инкрустированые имитацией янтаря и украшенные резными филенками с латвийским орнаментом из диковинных цветов и листьев.

После завершения ремонтно-реставрационных работ в павильоне откроется Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Мэр упомянул и павильон № 15 "Радиоэлектроника и связь", который был создан в начале 50-х годов для экспозиции регионов Поволжья. Основной тематикой в оформлении главного фасада и интерьеров стала героика разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сейчас реставраторы воссоздают и реставрируют найденную живопись и лепнину. Уже завершена реставрация витражей, но еще продолжаются работы по огромному куполу центрального зала с различными художественными деталями.

В обновленном павильоне планируется открытие Музея Олимпийского комитета России.

Павильон № 30 "Микробиологическая промышленность" до начала работ находился в неудовлетворительном состоянии. Сначала привели в порядок фундамент и стены, затем приступили к инженерным системам и параллельно начали реставрацию интерьеров и фасада.

Собянин уточнил, что после окончания восстановительных работ там откроется Центр современных биотехнологий.



Сергей Собянин Реставрация – бесконечный процесс. Заканчиваются работы на одних объектах, приходит время заняться другими.

По словам градоначальника, реставрации подлежит и жилой дом Абрикосовых. До революции на месте двухэтажного особняка располагалось "Товарищество А. И. Абрикосова сыновей", входив­шее в число самых крупных российских кондитерских предприятий. Отреставрированному фасаду вернули первоначальный оливковый цвет взамен привычного розового. Сейчас работы ведутся в интерьерах здания.

В жилом доме Наумовых-Волконских, построенном в 1833 году, провели работы по сохранению и реставрации кирпичного объема здания. Восстановлен фасад с лепным декором.

Упоминая жилой дом на улице Земляной Вал, дом 56, строение 3, возведенный в 1843–1845 годах, Собянин отметил, что его фасады и интерьеры до нас дошли в очень плохом состоянии. Сейчас специалисты реставрируют стены, оконные и дверные заполнения, кровлю и цоколь. Особое внимание уделяется богатой художественной отделке интерьеров.

После завершения реставрации в здании планируется открыть гостиницу.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.