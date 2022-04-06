Москвичи смогут бесплатно посетить Исторический музей 18 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить Государственный исторический музей (ГИМ) в День исторического и культурного наследия, 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГИМ.

"Исторический музей традиционно участвует в праздновании Дня исторического и культурного наследия. В этот день вход на экспозицию и временные выставки будет бесплатным", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что музей перешел на летний режим работы. Теперь он работает с 10:00 до 21:00.

Ранее в Государственном музее истории российской литературы имени Даля открылась выставка "Андрей Тарковский: про него и про кино", приуроченная к 90-летию со дня рождения режиссера.

Выставка повествует об истории семьи Тарковских, прослеживает глубинные связи личной истории мастера и его картин.

