Выставка передовых образцов белорусской и российской техники открылась на ВДНХ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
На ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники. На ней представлены опытные и действующие образцы таких производителей, как КАМАЗ, "Ростсельмаш", "Меркатор", "Гомсельмаш", БЕЛАЗ, Петербургский тракторный завод, МАЗ, "Вертолеты России", УАЗ, ГАЗ и других.
"У нас (России и Белоруссии. – Прим. ред.) 28 интеграционных программ и все они настроены на то, чтобы реализовывать совместную макроэкономическую политику, а также глобальное финансовое, налоговое, промышленное и сельскохозяйственное сотрудничество. С учетом тех вызовов, которые стоят перед нами сегодня, мы получили, в том числе, окна возможностей для углубления нашей кооперации и создания совместных конкурентных продуктов, чтобы заместить тот критический импорт, от которого наши страны и отрасли зависели многие годы", – сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Выставка приурочена ко Дню единения народов России и Белоруссии, который ежегодно отмечается 2 апреля. Она продлится до 9 апреля. Помимо Евтухова в торжественном открытии приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова, посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Сегодняшняя ситуация показывает, кто твой настоящий друг. Это дружба, проверенная столетиями. Это дружба, выдержанная разными ситуациями: и войной, и COVID, и санкциями, которые как никогда ощущают на себе оба наших государства в равной мере. Наша задача на сегодняшний день – создать единое научно-технологическое и образовательное пространство", – отметила Бочарова в ходе мероприятия.
Уточняется, что вход на выставку бесплатный. Для посетителей предусмотрена культурная программа с участием театра танца "Гжель" и ансамбля "Россия". Кроме того, в первые три дня на территории выставки будет работать ярмарка белорусской продукции.
С Днем единения народы России и Белоруссии поздравили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Их обращения зачитали в ходе открытия выставки. В своем поздравлении российский лидер отметил, что праздник символизирует прочные узы братской дружбы, общие культурные и духовные ценности, связывающие россиян и белорусов.
Выставка в честь Дня единения открывается на ВДНХ
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