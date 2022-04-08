Московские центры творчества подготовили программу ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В День космонавтики, 12 апреля, во дворцах и центрах творчества Москвы пройдут бесплатные лекции и мастер-классы, посвященные истории покорения космоса. Об этом сообщает столичный департамент образования и науки.
"Юные москвичи на онлайн-занятиях и офлайн-занятиях столичных дворцов и центров творчества смогут ознакомиться с историей покорения человеком космического пространства, больше узнать о первом космонавте Земли, собрать модель ракеты", – заявили в пресс-службе департамента, уточнив, что для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация.
Отмечается, что в детском Дворце творчества имени Гайдара пройдет вебинар, посвященный первому пилотируемому космическому полету Юрия Гагарина.
"На мастер-классе Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" дети научатся делать ракету в технике оригами, на мероприятии Московского дворца пионеров – примут участие в игровой программе "Игры юных космонавтов", – говорится в сообщении.
Также специальные мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в большинстве столичных учреждений дополнительного образования. Подробную информацию о них можно получить на их официальных сайтах и на портале "Дом онлайн".
Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили специальные развлекательные и образовательные программы по случаю Дня космонавтики. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, сходить на выставку и оказаться на кинопоказе.
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