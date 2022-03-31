В Москве пройдет первая в этом году акция "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 31 марта по 2 апреля в Москве пройдет первая в этом году городская акция "День без турникетов", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, на этот раз запланировано около 300 экскурсий. К программе присоединились около сотни компаний. Чтобы выбрать, куда сходить, нужно пройти регистрацию.
"Это первая из четырех запланированных в этом году познавательных акций "День без турникетов". Проект полностью вернулся к офлайн-формату. За три дня для москвичей проведут больше 300 экскурсий. Участники побывают в столичных технопарках и на разных производствах, узнают, как работают компании, познакомятся с профессионалами из разных областей, присоединятся к мастер-классам", – передает слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы.
В этом году к акции присоединятся новые участники. Среди них – университет "Синергия", компания, разработавшая систему, которая позволяет силой мысли управлять устройствами и выходить в интернет, музей-квартира Мейерхольда, Мемориальный музей "Творческая мастерская театрального художника Боровского" и другие.
В корпусе университета "Синергия" на Ленинградском проспекте пройдет экскурсия по факультету анимации. Посетителям покажут работы студентов и проведут творческий мастер-класс.
В первом в России парке, ориентированном на съемку оригинального контента, проведут мастер-классы по фотопозированию, интерактивный квест-квиз. Там будут работать аниматоры-экскурсоводы, профессиональные фотографы и видеографы.
В Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей расскажут, как дореволюционные коммерсанты помогали развитию медицины, культуры, науки и образования. Автолюбителям будут интересны такие площадки, как автомузей "Моторы Октября" и Музей автомобильных историй.
Для любителей ВДНХ подготовили шесть тематических зон, отражающих все сферы развития столицы. Гостей приглашают посетить центр "Космонавтика и авиация", центр славянской письменности "Слово", павильон "Нефть" и пространство "Умный город".
В технологическом центре коллективного пользования технопарка "Слава" организовали мастер-класс "Наночастицы вокруг нас". Посетителям расскажут о влиянии ультразвуковых волн на дробление наночастиц. Также им продемонстрируют процесс определения их размеров, используя методику динамического светорассеивания.
Впервые в акции участвуют детские технопарки "Московский транспорт" РУТ (МИИТ) и "Косыгин-парк". В первом технопарке пройдут обзорные экскурсии и мастер-класс в лабораториях по различным направлениям, к примеру промышленный дизайн, VR- и AR-технологии, введение в робототехнику.
В детском технопарке на базе Российского государственного университета имени Косыгина пройдут мастер-классы по направлениям "Умная одежда", "Кастомизация", "Возобновляемая энергетика" и "Дизайн среды".
Свыше 8 500 детей приняли участие в первом этапе проекта "День без турникетов. Дети", который проходил с 11 октября по 9 декабря 2021 года на базе столичных детских технопарков. В рамках проекта ученикам младших и средних классов провели бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы.
Благодаря этой программе школьники узнали о востребованных профессиях. Они также попробовали себя в разных областях, таких как креативные индустрии, мультимедийные технологии, программирование и другие.
В прошлом году акцию "День без турникетов" провели в столице четыре раза. В ней успели принять участие 91,6 тысячи москвичей, что стало абсолютным рекордом.
Одним из самых необычных мероприятий 2021 года стало посещение съемок фильма "Брат-3". Также участники акции побывали за кулисами Московского театра мюзикла и познакомились с его внутренним устройством.
В 2022 году акции состоятся в апреле, мае, сентябре и декабре. Также на базе проекта планируется запустить специальные программы для помощи коммерческим компаниям в привлечении посетителей на свои площадки.
В Москве пройдет первая в этом году акция "День без турникетов"
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