3D-моделирование и аэропорт изнутри: что готовит "День без турникетов" в 2024 году

Первая в 2024-м акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 28 по 30 марта. В этом году проект будет ориентирован на высокие технологии: расскажем, какие инновационные площадки примут в нем участие и что они приготовили для гостей.

Год высоких технологий

Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве в этом году четыре раза: с 28 по 30 марта, с 23 по 25 мая, с 19 по 21 сентября и с 5 по 7 декабря, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Сергей Собянин мэр Москвы Сотни столичных компаний проведут экскурсии и мастер-классы для всех желающих. В 2024-м проект ориентирован на высокотехнологичную сферу. К примеру, на одной экскурсии гости погрузятся в цифровую реальность, а на другой узнают больше о 3D-технологиях.

Также у участников акции будет возможность увидеть, как организована работа международного аэропорта Шереметьево изнутри. Кроме того, организаторы подготовили мастер-классы по измерению наночастиц и программированию.

"День без турникетов" проходит в Москве с 2012 года. В рамках проекта столичные площадки организуют бесплатные экскурсии для всех желающих. За эти годы объекты посетили больше 430 тысяч человек, проведено свыше 6 000 экскурсий, а партнерами акции стали более 800 компаний.

Виртуальные колодки и прошлое электросетей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

28 марта с 16:00 участники могут посетить ПАО "Россети Московский регион", узнать, как в России развивалась электротехника и почему в XIX веке страну называли "Родиной электричества". Также гостям расскажут о создании электросетей, которыми впервые осветили Кремль и Большой Каменный мост, о героизме энергетиков в годы Великой Отечественной войны и в целом познакомят с этой профессией.

Увидеть, как создается ортопедическая обувь, протезы, посетить 3D-лабораторию по сканированию стоп и изготовлению виртуальных колодок, а также гипсовый цех москвичи и гости города могут во время экскурсии в один из ортопедических центров 28 марта с 10:00. Также посетители получат возможность пройти бесплатное сканирование и получить консультацию специалиста.

Еще одна экскурсия пройдет в Колледже современных технологий и медицины 29 марта в 12:00. Преподаватели-медики расскажут, как оказывать первую помощь в разных ситуациях – например, что делать, если человек подавился, потерял сознание и так далее. Также для гостей проведут мастер-класс по сердечно-легочной реанимации.

В свою очередь, флагманский офис "Мои документы" в ЮЗАО встретит экскурсантов 29 марта в 14:00. Участники узнают, как организована работа центра, посетят выставку "Москва – с заботой об истории", пройдут проверку здоровья на современном диагностическом комплексе, а также посмотрят фильм о центрах госуслуг в столице.

Узнать наличие свободных мест и расписание экскурсий можно на сайте проекта.