Более 1,2 тыс экскурсий прошло в рамках проекта "Открой#Моспром" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,2 тысячи экскурсий провели в прошлом году в рамках проекта "Открой#Моспром". Это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что участники экскурсий узнали о деятельности более 120 промышленных площадок Москвы. В 2023 году проект "Открой#Моспром" отметил пятилетний юбилей, в честь чего создатели проводили встречи на фабриках и заводах буквально каждый месяц. Также было увеличено число дней для посещений до двух недель, отметил Ефимов.

"Расширить кругозор, узнать много нового о предприятиях города позволяют и интеллектуальные игры, которые проводятся с 2019 года. За это время в 17 таких мероприятиях приняли участие около 2,6 тысячи команд численностью свыше 17,9 тысячи человек", – сказал заммэра.

Все экскурсии организовывают на производствах различных сфер промышленности. В частности, можно обратить внимание на предприятие "Элтеза", которое разрабатывает и производит современные системы для управления безопасностью движения поездов, на Московский тормозной завод "Трансмаш", где создают тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. Также можно посетить завод, производящий чип-модули для банковских карт и космических аппаратов "Микрон".

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что подобные мероприятия помогают узнать все производственные процессы и выяснить, как создают продукцию народного потребления и высокотехнологичные товары. В рамках экскурсий для участников проводят мастер-классы, отметил он.

По его словам, в 2023 году было организовано свыше 500 таких мероприятий, что составляет треть от общего количества за пять лет.

Программа "Открой#Моспром" предполагает и онлайн-туры. За минувший год в соцсетях и на сайте проекта вышло 20 видеороликов. В них проводят экскурсии по цехам производителя RFID-продукции "Смарт Системз", швейной фабрики "Макс Экстрим". Там создан полный цикл производства – от этапа разработки до пошива и печати изображений на ткани.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 15 миллионов человек стали участниками программы "Открой#Моспром" за 5 лет. Мэр отметил, что они узнали о деятельности более чем 130 промышленных предприятий.

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