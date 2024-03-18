Выставка итальянского натюрморта открылась в музее имени Пушкина

В государственном музее имени Пушкина открылась первая в России выставка итальянского натюрморта "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко". Экспозиция представляет 70 произведений из ведущих российских коллекций, включая "Эрмитаж", "Петергоф", Пермскую художественную галерею и другие музеи.

Чтобы попасть на выставку без очереди, организаторы рекомендуют заранее приобрести билеты онлайн или прийти в будний день на последний сеанс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.