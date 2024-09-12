Депутат Горелкин: при острой фазе конфликта у россиян отберут доступ к сервисам Google

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Сейчас американцы не станут отключать российских пользователей от сервисов Google, но если наступит более острая фаза конфликта, подобное решение будет принято. Об этом депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале.

"Сейчас американцам откровенно невыгодно рубить нам iCloud и сервисы Google, ведь это неиссякаемый источник интереснейшей информации, которую жители России отдают добровольно (а некоторые за это даже в условиях санкций умудряются еще и платить). Но в случае если конфликт вступит в более острую фазу, это решение будет принято молниеносно", – заявил он.

По мнению Горелкина, уже сейчас необходимо приоритизировать в своей жизни российские аналоги зарубежных сервисов, вроде почты, облачных хранилищ и инструментов для командной работы.

Депутат напомнил, что с 12 сентября россиян, по мнению некоторых экспертов, должны были заблокировать в Google, iCloud, Zoom и всех остальных западных интернет-сервисах. По его словам, поводом для этого стала вольная трактовка распоряжения Минфина США о новых запретах для ИТ-компаний.

Но еще до 12 сентября некоторые компании успели заявить о своем уходе с российского рынка. Так, например, с 9 сентября в России полностью прекратила работу платформа для создания заметок и списков Notion.