Приложение Сбера "Бюджет онлайн" пропало из App Store

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Новая официальная версия мобильного приложения Сбера "Бюджет онлайн" пропала из магазина App Store. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас установить приложение для операционной системы iOS можно в офисе банка или с помощью вызова сотрудника выездного сервиса. Эта услуга бесплатная, однако доступна не во всех населенных пунктах.

Приложение "Бюджет онлайн" появилось в App Store 22 октября. В нем был изменен дизайн входа, улучшен главный экран и исправлены мелкие ошибки. В Сбере тогда заявили, что это обновление стало последним в текущем году.

Между тем Роскомнадзор заблокировал 197 VPN-сервисов. Представитель ведомства Сергей Хуторцев отметил, что ведется отдельная работа с VPN-сервисами, нарушающими российское законодательство как средства обхода блокировок.