15 октября, 09:01Технологии
Сервисы Google на Android могут быть частично заблокированы на территории России
Фото: depositphotos/lucidwaters
Сервисы Google на Android могут быть частично заблокированы на территории России в случае принятия подобных решений со стороны американской компании. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов.
"Если говорить об операционной системе (ОС) Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы", – приводит RTVI слова Халитова.
Он отметил, в этой ОС могут быть элементы в исходном коде, позволяющие блокировать телефоны пользователей.
Ранее Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Эту информацию 26 сентября подтвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В связи с этим ведомство рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.
При этом российские граждане начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система позволяла выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи, но после загрузки российского мобильного номера форма Google сообщал, что "номер не может быть использован для подтверждения".
Google ограничила для россиян возможность создания новых аккаунтов