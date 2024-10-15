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Сервисы Google на Android могут быть частично заблокированы на территории России в случае принятия подобных решений со стороны американской компании. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов.

"Если говорить об операционной системе (ОС) Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы", – приводит RTVI слова Халитова.

Он отметил, в этой ОС могут быть элементы в исходном коде, позволяющие блокировать телефоны пользователей.

Ранее Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Эту информацию 26 сентября подтвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В связи с этим ведомство рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

При этом российские граждане начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система позволяла выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи, но после загрузки российского мобильного номера форма Google сообщал, что "номер не может быть использован для подтверждения".