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27 сентября, 12:28

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"Известия": Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы

Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы – СМИ

Фото: depositphotos/prykhodov

Компания Google осведомлена о том, что у ряда российских пользователей возникли проблемы с использованием их учетных записей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление представителей компании.

Собеседники журналистов из Google подчеркнули, что компания уже приступила к работе над решением этих проблем. Вместе с тем представители организации обратили внимание, что стараются сохранить для россиян доступ к бесплатным сервисам компании.

Однако Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Эту информацию 26 сентября подтвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этом фоне ведомство рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

При этом граждане России начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система позволяла выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи: выбрать имя, пол и дату рождения, придумать адрес электронной почты и пароль к ней. Но после загрузки российского мобильного номера форма Google сообщал, что "номер не может быть использован для подтверждения".

Google ограничила для россиян возможность создания новых аккаунтов

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