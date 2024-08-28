Первое слушание по иску Google к телеканалам РФ пройдет в суде США

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Первое слушание по иску компании Google к российским телеканалам RT, "Спас" и "Царьград" пройдет в окружном суде Калифорнии 28 августа. Об этом сообщают "Ведомости".

По данным издания, Google хочет добиться решения, которое не позволило бы в дальнейшем предъявлять претензии к компании за пределами Соединенных Штатов и Великобритании. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян объяснил, что судебный процесс направлен на блокировку активности компаний из РФ в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

Эксперт отметил, что действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet – в своей публичной отчетности долго не отражала сведения о судебных процессах, которые поставили его активы за границей под риск.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Аграновский указал, что руководство американской компании в этом случае могло принять меры для сокрытия от акционеров таких фактов, как наложение штрафов, в том числе в России, или возможного ареста активов, как в ЮАР.

Требования Google направлены против заявлений российских телеканалов о признании и приведении в исполнение соответствующих решений судов РФ в иностранных юрисдикциях, пишет издание. Однако пока нет информации, какое решение примут суды США и Британии. Также 26 августа отечественные СМИ направили в окружной суд Калифорнии свою правовую позицию.

Ранее суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за нарушение закона о самоконтроле соцсетей. Согласно материалам дела, суд назначил штраф из-за отказа компании ограничить доступ к публикациям, представляющим информацию о распитии алкоголя и курении.

До этого американская компания получила штраф в размере 4 миллионов рублей за фейки в ВС РФ. Протокол был составлен за отказ удалять запрещенные сведения о российской армии в зоне СВО.