В AppStore вернулось приложение Сбера

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Сбербанк выпустил новое приложение для смартфонов с операционной системой iOS "Бюджет онлайн". Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store. При этом для входа в него необходимо будет ввести номер действующей карты банка. В приложении изменен дизайн входа, улучшен главный экран и исправлены мелкие ошибки.

В Сбере подчеркнули, что это обновление стало последним в 2024 году. По данным банка, старые версии 12.15, 14.11 и 14.13 скоро будут отключены.

Между тем на портале "Госуслуги" заработал сервис оказания услуг для многодетных семей "жизненная ситуация". В настоящее время в сервисе можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Помимо этого, пользователи могут узнать о мерах поддержки и ознакомиться со списком учреждений, принимающих электронное удостоверение.