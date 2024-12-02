Массовый сбой произошел в работе Telegram

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В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Это следует из данных сайта "Сбой.рф".

Общее количество жалоб за текущие сутки, 2 декабря, составляет 279. При этом на 18:15 по московскому времени их было 147 от общего числа.

Так, жалобы на работу Telegram были зафиксированы в нескольких регионах России. Больше всего отмечено в Москве – 35% и Санкт-Петербурге – 25%. Также проблемы наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, Ингушетии и других регионах.

По данным портала Downdetector, в РФ зафиксированы почти 4 тысячи жалоб на работу мессенджера. Так, к 19:00 3,7 тысячи пользователей оставили жалобу на работу приложения в течение последнего часа. Всего за сутки зафиксировано 4,9 тысячи жалоб.

Ранее в Рунете также произошел масштабный сбой. Проблемы возникли 29 ноября, тогда на неполадки жаловались пользователи операторов связи, клиенты банков и сервисов доставки еды, посетители видеохостингов и поисковиков.

В свою очередь, в Роскомнадзоре предположили, что причина сбоя могла быть связана с неполадками на стороне одного из облачных сервисов.