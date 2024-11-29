Система бронирования авиабилетов Leonardo возобновила работу

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Работоспособность системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена после сбоя. Об этом заявила пресс-служба "Ростеха".

"В настоящее время система работает в штатном режиме", – передает словам компании РИА Новости.

В связи с глобальным сбоем в работе цифровых сервисов были затруднены оформление, переоформление и возврат билетов "Аэрофлота". При этом регистрация клиентов авиакомпании в воздушной гавани, на сайте и в мобильном приложении работала штатно.

Масштабный сбой в Рунете произошел 29 ноября. На неполадки жаловались пользователи операторов связи, клиенты банков и сервисов доставки еды, посетители видеохостингов и поисковиков.

В свою очередь, в Роскомнадзоре предположили, что причина сбоя могла быть связана с неполадками на стороне одного из облачных сервисов. Восстановление ожидается уже в ближайшее время.

