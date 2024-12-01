Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России зафиксирован сбой в работе мессенджера Viber. Данные передает портал по отслеживанию неполадок Downdetector.

Отмечается, что больше всего жалоб поступает от пользователей из Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области.

Прошлый раз сбой в работе Viber произошел 21 октября. Тогда больше всего сообщений о неполадках поступило от пользователей из Москвы (21%), Санкт-Петербурга (14%), Краснодарского края и Самарской области (6%), Нижегородской и Челябинской областей (4%), а также Свердловской области и Пермского края (2%). Пользователи не могли отправлять и получать сообщения.