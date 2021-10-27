В отелях Крыма отменили до 20% броней после введения QR-кодов

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Отели в Крыму отменили до 20% броней на номера
После введения в Крыму QR-кодов туристы начали отказываться от отдыха. Загрузка отелей уже снизилась на 20%, сообщает "Интерфакс".
Гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина рассказала, что некоторые туристы были готовы к введению QR-кодов, так как подобный сценарий уже был в Краснодарском крае. Она считает, что из-за этих мер больше пострадают заведения, которые зависят от потока горожан: рестораны, спа-центры, спортзалы и концертная касса.
"По тенденциям и реакциям гостей уже можно смело делать предположение о падении доходов на 50–80%. Восстановление объема доходов, на мой взгляд, займет минимум три месяца", – отметила Нерозина.
Гендиректор комплекса Mriya Resort&SPA в Ялте Самвел Саруханян рассказал, что после введенных ограничений нагрузка на call-центр выросла на 150%, а загрузка отеля значительно упала. По его словам, около 20% гостей, которые отказались от брони в отеле, собираются отправиться за границу.
"Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массового характера. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники: они были на уровне обычного года, как в доковидный период", – подчеркнул председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Он считает, что ограничительные меры необходимы, но не такие резкие. По его словам, это может привести к тому, что туристы вместо официальных отелей выберут гостиницы в частном секторе.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе. Данная мера, считает Развожаев, поможет ограничить турпоток в Севастополь.
Он отметил, что некоторые отменили брони в отелях после введения QR-кодов, однако граждане могут разместиться в частном секторе.
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