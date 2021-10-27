Стоимость билетов на курорты Египта и Турции выросла до 450 тыс рублей – СМИ

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Цены на билеты в турецкую Анталью выросли до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта – до 450 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на Aviasales сообщает газета "Известия".
По информации издания, к 30 октября туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах.
"Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку", – говорится в сообщении.
На вечер вторника, 26 октября, стоимость билетов у разных авиакомпаний из Москвы в Хургаду с вылетом 29 октября находилась в диапазоне от 62,5 тысячи рублей до 450 тысячи рублей, а в Шам-эш-Шейх – от 50 тысяч рублей до 305 тысяч рублей.
Представители авиакомпаний и туроператоров объяснили такой взлет цен резким повышением спроса.
Как рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин, на вылетающих судах места еще есть, а на обратных на 7 ноября уже почти все раскупили.
В Ассоциации туроператоров России добавили, что поездки на ноябрьские праздники в этом году туристы активно бронировали еще до объявления нерабочей недели, поскольку это период школьных каникул.
Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев текущего года в РФ зафиксировано значительное повышение спроса на туры на островные курорты. Наиболее востребованными оказались Мальдивы, куда количество проданных путевок за указанный период выросло на 116%. В случае с Доминиканой этот показатель составляет 76%, а с Кубой – 32%.
По данным АТОР, Мальдивы, Куба и Сейшелы вышли на допандемийный уровень по количеству российских туристов и даже превысили его: в первом случае рост почти трехкратный – с 58 тысяч туристов до 171 тысячи.
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