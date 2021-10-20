В АТОР рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых в длинные ноябрьские выходные

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Ассоциация туроператоров России рассказала, во сколько обойдется отдых в длинные ноябрьские выходные. Мониторинг цен на популярные курортные направления приводится пресс-службой АТОР.

Десятидневные туры на двоих с вылетом в период 29 октября – 4 ноября в Сочи можно купить за 25 тысяч рублей. Поездка в Турцию обойдется чуть дороже – в 38 тысяч рублей. А отдых в Египте на Красном море стоит от 70 тысяч рублей.

В АТОР отмечают, что стартовые цены на туры на большинство курортов если и выросли, то незначительно. А во многих случаях цены снизились по сравнению с серединой октября.

В основу мониторинга, проведенного аналитической службой АТОР, легли данные федеральной сети турагентств "1001 тур". Речь идет о пакетных турах на двоих с вылетом в период с 29 октября по 4 ноября. В стоимость включены авиаперелет из Москвы, проживание и питание.

Подобные турпакеты пользуются популярностью у семейной аудитории. Почти две трети (62% от всех заявок) туристов планируют поехать на отдых с детьми. По мнению АТОР, такая тенденция связана с большой долей москвичей в "праздничном" турпотоке: на длинные выходные приходятся и каникулы у большей части столичных школ.

В пресс-релизе отмечается, что в рейтинг не вошли некоторые приморские направления. В частности, из российских направлений анализировались только цены в Сочи. В свою очередь, среди зарубежных направлений появились новые: пляжная Венесуэла и не пляжные, но востребованные в праздники Сербия, Венгрия, Армения и Узбекистан.

Минимальная цена на туры с заездом 29 октября – 4 ноября в Турцию снизилась на 18,6% по сравнению с заездами 10–16 октября. Ключевую роль в этом, по мнению Ассоциации туроператоров, сыграла сезонность, конкуренция с Египтом и остывающее море.

По тем же причинам на 8,2% упали стартовые цены на Кипр. Египет держит позиции, хотя снижение минимальной цены наблюдается и на этом направлении (на 4,5%).

Между тем в Сочи стартовый ценник слегка вырос. Повышение составило всего 4,6%, поскольку массовый спрос на туры в Сочи продолжают сдерживать ограничения на заселение в гостиницы курорта непривитых туристов.

В Объединенных Арабских Эмиратах цены остались практически на том же уровне из-за расширения перевозки. Повышение цен на праздничные заезды составило всего 2,5%. При этом ценники на отдых на Кубе и Доминикане упал (на 3,8 и 5,3% соответственно).

Минимальные цены на туры в Мексику на ноябрьские праздники, наоборот, немного выросли (на 3,4%). Более значительное подорожание наблюдается в турах на Мальдивы (12%) и Сейшелы (13%).

При этом отправиться на отдых менее чем за 50 тысяч рублей можно только в Сочи и Турцию. В группу стран с минимальным ценником от 50 до 100 тысяч рублей входят Армения, Кипр, Египет, Греция, Сербия, Узбекистан, ОАЭ и Венгрия.

Дороже обойдется отдых на Мальдивах, а также в Венесуэле, на Кубе и в Доминикане. На этих направлениях минимальная цена за тур составляет от 100 до 150 тысяч рублей.

Наиболее высокая цена наблюдается на Сейшелах и в Мексике. Стоимость такого тура превышает 200 тысяч рублей.

Однако обольщаться минимальными ценами на туры не стоит, предупреждают в АТОР. Средние цены на пляжные туры на ноябрьских выходных практически везде выросли. Отдых в качественных популярных отелях Сочи, на Кипре и в Турции обойдется россиянам в сумму не менее 100 тысяч рублей.

Качественный отдых в ОАЭ и Египте будет стоить от 115 до 140 тысяч. А туры, включающие пребывание в популярных отелях Венесуэлы и Кубы, стоят порядка 140–160 тысяч рублей.

Пребывание в пятизвездочных отелях Мексики и Доминиканы обойдется в 250–300 тысяч. А за качественный отдых на Мальдивах и Сейшелах придется отдать и вовсе не менее 350–400 тысяч рублей.

Между тем выходные дни в ноябре в России стали еще длиннее: президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, поддержав инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой. Глава государства добавил, что при необходимости нерабочие дни можно продлить после 7 ноября.

