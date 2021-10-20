Россиянам рассказали, где провести ноябрьские выходные в условиях ограничений

07:00
Поездки на отдых на ноябрьские выходные, которые, как предполагается, растянутся на неделю, теперь под большим вопросом. Регионы РФ ужесточают антиковидные меры. Туроператоры отмечают резкое падение спроса на внутренних направлениях.
Путешествовать без ограничений могут лишь те, кто привился, недавно переболел или регулярно делает ПЦР-тест и он дает отрицательный результат.
Если в середине сентября путевки активно покупали, то всего за месяц интерес упал на треть. При этом уже выкупленные туры не аннулируют. В то же время туроператоры фиксируют рост спроса на зарубежные направления. По данным туроператоров, объемы продаж туров в другие страны на 40% превышают показатель на этот же период прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: