Россиянам рассказали, где провести ноябрьские выходные в условиях ограничений

Поездки на отдых на ноябрьские выходные, которые, как предполагается, растянутся на неделю, теперь под большим вопросом. Регионы РФ ужесточают антиковидные меры. Туроператоры отмечают резкое падение спроса на внутренних направлениях.

Путешествовать без ограничений могут лишь те, кто привился, недавно переболел или регулярно делает ПЦР-тест и он дает отрицательный результат.

Если в середине сентября путевки активно покупали, то всего за месяц интерес упал на треть. При этом уже выкупленные туры не аннулируют. В то же время туроператоры фиксируют рост спроса на зарубежные направления. По данным туроператоров, объемы продаж туров в другие страны на 40% превышают показатель на этот же период прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.