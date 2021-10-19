Цены на турпутевки по России и за рубеж продолжат расти в 2022 году – АТОР

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Цены на туристические путевки по внутренним направлениям и за рубеж продолжат расти в следующем году, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Тенденция к росту есть, она сформировалась еще в 2020 году. В целом она касается не только внутреннего туризма, хотя прирост на внешнем рынке не такой контрастный, не такой яркий, как на некоторых зарубежных направлениях. <…> Судя по тому, как распределяется спрос, активнее, раньше бронируют премиальный сегмент, <...> доля увеличилась и на внутреннем рынке, и на выездном", – сказала Ломидзе.

По ее мнению, такая тенденция к росту цен сохранится до конца текущего года и продолжится в 2022 году.

Кроме того, Ломидзе добавила, что в среднем цена за недельный отдых в четырехзвездочном отеле на российском курорте в 2021 и в 2019 году отличается на 25–30%, а на некоторых заграничных курортах выросла на 70%. При этом на ряде направлений она совсем не изменилась.

Ранее специалисты OneTwoTrip выяснили, какие направления для авиапутешествий самые дешевые в октябре и ноябре. Они проанализировали данные бронирования билетов с 15 октября по 30 ноября. Оказалось, что дешевле всего выйдет перелет из Элисты в Минеральные Воды и обратно. Он обойдется клиентам в 1 980 рублей.