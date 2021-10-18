Названы самые дешевые направления для авиапутешествий

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Специалисты OneTwoTrip выяснили, какие направления для авиапутешествий самые дешевые в октябре и ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные бронирования билетов с 15 октября по 30 ноября. Оказалось, что дешевле всего выйдет перелет из Элисты в Минеральные Воды и обратно. Он обойдется клиентам в 1 980 рублей.

На втором месте находится перелет из Москвы в Брянск и обратно за 2 300 рублей, а на третьем – из Краснодара в Минеральные Воды за 3 330 рублей.

Самым дешевым путешествием за рубеж оказался перелет из Калуги в Минск. Стоимость перелета составила 6 100 рублей. Кроме того, дешевым оказался и перелет из Санкт-Петербурга в Дебрецен (7 500 рублей) и Братиславу (9 200 рублей).

Ранее тревел-обозреватель Екатерина Васильева выбрала лучшие направления на длинные выходные. Среди них оказались Великий Новгород, Карелия, Махачкала, Калининград и Кострома.

