Эксперт выбрала лучшие направления для отдыха на ноябрьских праздниках

На ноябрьские праздники россияне в этом году будут отдыхать четыре дня подряд: с 4-го по 7-е. На длинные выходные далеко не уедешь, чтобы не устать в пути. Впрочем этого времени вполне достаточно, чтобы прокатиться куда-нибудь недалеко от Москвы, сменить картинку и немного перезагрузиться. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева выбрала лучшие направления на длинные выходные для тех, кто решает все в последний момент.



Великий Новгород

Великий Новгород – один из самых древних городов России, и гулять по нему – все равно что попасть в прошлое. В центре города – каменный Кремль XV века, который в 2019 году был включен в список самых красивых замков мира по версии CNN Travel, собор Святой Софии XI века, Гостиный двор и другие старинные здания. Если повезет, можно попасть на театрализованную экскурсию по Кремлю и Ярославову дворищу, но и погулять без гида здесь тоже очень интересно.

Как добраться: на автомобиле дорога из Москвы займет около 7 часов без учета пробок (по платной дороге – чуть более 5 часов). Можно также доехать ночным поездом с Ленинградского вокзала, в пути – около 8 часов, стоимость билета – от 1200 рублей в одну сторону.

Карелия

Карелия – один из самых очевидных и, бесспорно, удачных вариантов для путешествия из центральной России. Сюда едут, чтобы насладиться северной природой, бездельничать на берегу озер и смотреть на памятники деревянного зодчества.

Здесь стоит погулять по горному парку Рускеала, посмотреть на Валаамский монастырь на одноименном острове на Онежском озере, посетить первый в России курорт Марциальные Воды, построенный еще по указу Петра I (есть советский санаторий и вполне себе современный спа-курорт), и небольшую деревушку Кинерма в 100 километрах от Петрозаводска. Она примечательна тем, что сохранила свою аутентичность, тут всего шесть постоянных жителей, а каждый домик – шедевр деревянного зодчества.

Как добраться: самолетом или поездом до Петрозаводска, в первом случае время в пути – 1,5 часа, во втором – около 10 часов. Стоимость билетов – от 1500 рублей в одну сторону. Далее удобнее всего взять напрокат машину.

Махачкала

Махачкалу лучше использовать как перевалочный пункт по пути к природным красотам региона. Неподалеку от столицы находится Сулакский каньон – один из самых глубоких в мире, и бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире. Здесь есть горы, море (в Махачкале и в Каспийске), город Дербент, который считается самым древним в России, и старинная Джума-мечеть – также одна из древнейших в нашей стране.

Дагестанская кухня – отдельная достопримечательность региона: лепешки чуду, овечий сыр, сушеная колбаса, много мяса и свежих овощей, каша из кураги и много-много других вкусностей. Так что покупайте джинсы на размер больше и не пытайтесь встать из-за стола, пока все не доедите – не поймут.

Как добраться: самолетом из Москвы, в пути – около 2 часов 40 минут, стоимость билетов – от 1500 рублей в одну сторону. Для поездок по окрестностям лучше арендовать автомобиль.

Калининград

Если за время пандемии остро не хватает Европы, можно прокатиться в Калининград. Унылые кварталы с типовой застройкой здесь тоже есть, но их можно легко обойти стороной и в центре города почувствовать себя, например, в Германии. Из очевидного, но достойного посещения здесь – Кафедральный собор с могилой Канта, морской музей, форты и бастионы эпохи Второй мировой войны и музей янтаря.

Рыбная деревня в Калининграде – это хоть и новодел, но очень симпатичный, там приятно погулять и посидеть в ресторане, в одном из которых можно попробовать знаменитые клопсы: мясные тефтели с соусом из каперсов – кулинарное наследие Восточной Пруссии.

Как добраться: самолетом из Москвы, в пути – около 2 часов, стоимость билетов – от 2000 рублей в одну сторону.

Кострома

Кострома – сама по себе телепорт в прошлое, но в последние годы сюда ездят в основном для того, чтобы посмотреть на отдаленные уголки области. Знаменитый терем Асташово не единственный в регионе, есть один в Погорелово, Авраамиево-Городецкий монастырь и несколько заброшенных деревень. Чтобы переночевать в Асташово, бронировать номер нужно за несколько месяцев, приехать на экскурсию можно, забронировав ее за несколько дней, а погулять по территории – без предварительной брони и совершенно бесплатно. Та же ситуация с теремом в Погорелово – экскурсию нужно бронировать заранее.

Ехать сюда лучше на машине, чтобы покататься по костромским лесам и насладиться диджитал-детоксом (связи в лесу нет). В самой Костроме стоит посетить Большие мучные ряды – одно из центральных торговых зданий города XVIII века, где сегодня располагается сырная биржа и можно купить знаменитый костромской сыр. Стоит внимания и музей сыра, расположенный в особняке Рещикова конца XVIII века. Там можно познакомиться с историей сыроделия в Костроме, а в дегустационном подвале перепробовать все сорта и особо полюбившиеся попросить завернуть с собой.

Как добраться: на автомобиле по Ярославскому шоссе или на поезде из Москвы. Скоростная "Ласточка" идет около 4 часов, обычный поезд – 6 часов. Стоимость билетов – от 800 рублей в одну сторону.

