Российские туристы рассказали об удивительных местах, про которые узнали во время пандемии

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Российские путешественники рассказали, какие места открыли для себя в поездках во время пандемии, сообщает РИА Новости.

Эксперты компании OneTwoTrip провели опрос среди 1 560 пользователей и выяснили, что 68,5% респондентов нашли новые и необычные места для отпуска.

Большинство (80,5%) путешественников приметили удивительные места, в которых хотели бы побывать. Кроме того, многие туристы запланировали нестандартные маршруты. 81% респондентов уже удалось реализовать задуманное. При этом 79% хотели бы повторить такую поездку.

Среди локаций, которые произвели самое сильное впечатление при путешествиях в период пандемии, оказались Дагестан, в частности Сулакский каньон, его указали 12% участников опроса. А каждый десятый съездил в зимнее время года на Байкал. 8% туристов побывали на Камчатке, где поднимались на вулканы.

Кроме того, под впечатлением остались туристы, съездившие в природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чечни.

Ранее эксперты назвали самые востребованные у самостоятельных туристов из России направления для путешествий на ноябрьские праздники. Первое место по популярности направлений для отдыха на ноябрьские праздники заняла Москва. В столицу оформляется каждый пятый билет по России.

