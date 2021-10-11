Названы самые востребованные у россиян направления для путешествий на ноябрьские праздники

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Эксперты назвали самые востребованные у самостоятельных туристов из России направления для путешествий на ноябрьские праздники, сообщает РИА Новости.

Специалисты сервиса "Туту.ру" проанализировали информацию о бронировании пользователями авиабилетов с датами вылета с 4 по 7 ноября текущего года. Так, эксперты заметили, что 88% запросов приходится на внутренние перелеты по стране. Отмечается, что в 2020 году границы были закрыты, и этот показатель был еще выше – 95%.

Первое место по популярности направлений для отдыха на ноябрьские праздники заняла Москва. В столицу оформляется каждый пятый билет по России.

На втором месте – Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 13%, а за билет пассажиры могут отдать в среднем 5,8 тысячи рублей.

Замыкает топ-3 направлений Сочи, на который приходится 8% бронирований.

В список востребованных направлений также вошли Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.

Из зарубежных авианаправлений туристы выбирают страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, Молдавию и Казахстан. Суммарно на них приходится почти 35% оформленных за рубеж билетов.

Ранее в туриндустрии заявили, что бронирование туров на Новый год в РФ сдвинется на месяц. По словам эксперта, на данный момент планирующие отдых обеспокоены эпидемиологической ситуацией в России, которая с каждым днем становится все сложнее.

