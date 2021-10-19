Россияне рассказали, куда бы отправились в путешествие за вдохновением

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Самыми популярными странами, куда хотели бы отправиться россияне за вдохновением, оказались Италия, Индонезия и Чехия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос OneTwoTrip.

Большинство опрошенных россиян (85%) предпочли бы отправиться в путешествие, чтобы почерпнуть вдохновение, а 88% респондентов хотя бы раз задумывались об этом. Свыше половины опрошенных (55%) мечтали об отдыхе на природе, а 45% – о смене города. Для 20% россиян творческий отпуск – отпуск в одиночестве.

Среди самых популярных направлений для вдохновенного отдыха россияне назвали Италию (15%), Бали (11%), Чехию (7,5%), США (6%), Мальдивы или Францию (4%). Россияне также упоминали Грецию, Испанию, Турцию, Исландию и Грузию.

Некоторые мечтали отдохнуть в пределах России: 12% проголосовали за Алтай, 9% – за Крым, 5,5% – за Северный Кавказ, 4% – за Калининград и 3,5% – за село Териберка в Мурманской области.

"Вместе с тем туристы признались, что зачастую им неважно место, главное, чтобы были море или горы, другим же требуется отправиться в кругосветку. У остальных респондентов мнения о том, где лучше всего проводить это время, сильно разошлись", – говорится в сообщении.

Большинство опрошенных (24,7%) проголосовали за отдых от одной до двух недель, 20,5% – за отдых от трех недель до месяца. Свыше месяца необходимо 14% россиян, а меньше пяти дней – 11%.

В опросе приняли участие 3 440 человек.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября Израиль может начать принимать привитых российской вакциной путешественников. Министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в страну будут пускать туристов, вакцинированных "Спутником V". Последняя прививка должна быть сделана не ранее чем за полгода до прилета.

