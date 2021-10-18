Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" с 1 ноября – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 1 ноября. Соответствующую программу разработали власти страны, передает ТАСС со ссылкой на источник в израильском правительстве.
Сообщается, что министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в страну будут пускать туристов, вакцинированных "Спутником V". Последняя прививка должна быть сделана не ранее чем за полгода до прилета.
"Эта программа будет представлена главе правительства в среду. Ожидается, что она будет утверждена", – рассказал источник агентства.
Он уточнил, что при въезде в Израиль туристам, привитым "Спутником V", предстоит сдать ПЦР-тест и серологический тест. По их результатам путешественники смогут выходить из самоизоляции.
"Пока это пилотный проект, потому что мы надеемся, что до конца года Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) признает "Спутник V", – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что с 1 ноября в рамках программы также планируют пускать в страну туристов, привитых препаратами, признанными ВОЗ.
При этом ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер выразил надежду, что Москва и Брюссель придут к положительному результату в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.
В Израиле ввели обязательную ревакцинацию от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: