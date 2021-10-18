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Туризм

18 октября, 18:59

Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" с 1 ноября – СМИ

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 1 ноября. Соответствующую программу разработали власти страны, передает ТАСС со ссылкой на источник в израильском правительстве.

Сообщается, что министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в страну будут пускать туристов, вакцинированных "Спутником V". Последняя прививка должна быть сделана не ранее чем за полгода до прилета.

"Эта программа будет представлена главе правительства в среду. Ожидается, что она будет утверждена", – рассказал источник агентства.

Он уточнил, что при въезде в Израиль туристам, привитым "Спутником V", предстоит сдать ПЦР-тест и серологический тест. По их результатам путешественники смогут выходить из самоизоляции.

"Пока это пилотный проект, потому что мы надеемся, что до конца года Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) признает "Спутник V", – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что с 1 ноября в рамках программы также планируют пускать в страну туристов, привитых препаратами, признанными ВОЗ.

При этом ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер выразил надежду, что Москва и Брюссель придут к положительному результату в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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