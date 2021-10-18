Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Турции

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Несмотря на приближение зимнего сезона, турецкие отели остаются практически полностью заполненными, существует риск дефицита мест в них. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

"Загрузка отелей на Средиземноморском побережье Турции в этом году была высокой в течение всего летнего сезона, несмотря на то что он начался с задержкой в конце июня. Сейчас во многих популярных отелях заполнено 100% номеров, до конца сезона в них невозможно купить места", – рассказала эксперт.

Она уточнила, что ряд отелей продлевает работу дольше запланированного в связи с высоким спросом.

По словам Тюриной, популярностью пользуются Kilit, OTI Hotels&Resorts, Paloma Hotels, Concorde Hotels&Resorts.

"Высокий спрос на отдых осенью – это не только результат отложенного из-за пандемии спроса, но и тренд, проявившийся уже в 2019 году", – уверена специалист.

Она пояснила, что данный тренд связан со стремлением гостей сэкономить, так как цены в бархатный сезон гораздо ниже, чем в летний.

"Во многих отелях Турции и других стран отмечают, что с каждым годом загрузка в сентябре и октябре становится выше", – заключила пресс-секретарь РСТ.

По ее мнению, в текущем году немного укоротить турецкий сезон может возобновление чартерных программ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Однако ранее россиян предупредили о грядущем дефиците мест на курортах Египта. По словам экспертов, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейцев, которые планируют полететь в Египет.

