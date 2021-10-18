Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Египет

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Египте карантина по прибытии нет. На границе попросят заранее заполненную анкету о состоянии здоровья, сертификат о полной вакцинации "Спутником V".

Последняя прививка должна быть сделана не менее, чем за 2 недели до поездки. Также подойдет отрицательный ПЦР-тест, срок его годности 72 часа. Детям до 6 лет справки не нужны. А привитым туристам при пересечении границы могут провести экспресс-анализ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.