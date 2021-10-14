В РСТ рассказали, какие из открывающихся в ноябре стран примут туристов

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что не все из стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение в ноябре, примут туристов.

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ В Нидерланды и Норвегию можно приехать, только если есть существенные обстоятельства – работа, учеба, семейная виза, медицинские цели. Швеция тоже не принимает туристов, только особые категории граждан. В Иран можно въехать только по бизнес-визе и приглашению иранских госорганов или для поездки к родственникам.

При этом, по словам Горина, туристов примут Оман, Тунис, Словения, Багамы и Таиланд. Вице-президент РСТ также предположил, какое из направлений будет пользоваться наибольшим спросом.

"Туристическим потенциалом наиболее обладает прежде всего Тунис. Так как туда можно путешествовать с ПЦР-тестом. Но без карантина нужно планировать поездку в рамках организованной группы через туроператоров, турагентов. Самостоятельным непривитым туристам нужно пройти платный семидневный карантин", – говорит эксперт.

Тем, кто собирается приехать в Оман, первые 7 дней придется посидеть в отеле с электронным браслетом, который будет отслеживать местоположение, предупреждает эксперт. В стране еще действуют жесткие меры карантина. Правда, этого можно избежать, если сделать прививку от коронавируса, продолжает Горин.

Отправиться на отдых на Багамы будет довольно проблематично из-за отсутствия прямого авиасообщения, предупреждает эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Возможны рейсы через США, но нужна виза США, которую получить сложно, практически невозможно. Для въезда на Багамы нужно оформить специальную визу и не ранее чем за 5 дней до прибытия сделать ПЦР-тест. "Спутник V" не признан пока.

Для поездки в Словению нужна будет шенгенская виза, туристические сейчас не выдают, говорит эксперт. "Страна пускает только вакцинированных и переболевших туристов без карантина. Нужно свидетельство о прививке или справка о перенесенном заболевании. Документы должны быть на английском языке или на русском – с нотариально заверенным переводом", – указал он.

Тем, кто собирается поехать в Таиланд, придется раскошелиться, предупреждает эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ В эту страну могут путешествовать только вакцинированные туристы без карантина, но при этом они сдают еще 4 платных ПЦР-теста за период путешествия, если это путешествие на 2 недели. Общая стоимость тестов – примерно 18 тысяч рублей. При планировании поездок в Таиланд необходимо помнить, что первые 7 дней нужно находиться в той провинции, которая открыта. Это как раз такие популярные направления, как Бангкок и Пхукет.

Ранее Оперштаб сообщил, что с 9 ноября Россия снимет ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.