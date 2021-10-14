В РСТ рассказали, какие из открывающихся в ноябре стран примут туристов

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что не все из стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение в ноябре, примут туристов.
С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
При этом, по словам Горина, туристов примут Оман, Тунис, Словения, Багамы и Таиланд. Вице-президент РСТ также предположил, какое из направлений будет пользоваться наибольшим спросом.
"Туристическим потенциалом наиболее обладает прежде всего Тунис. Так как туда можно путешествовать с ПЦР-тестом. Но без карантина нужно планировать поездку в рамках организованной группы через туроператоров, турагентов. Самостоятельным непривитым туристам нужно пройти платный семидневный карантин", – говорит эксперт.
Тем, кто собирается приехать в Оман, первые 7 дней придется посидеть в отеле с электронным браслетом, который будет отслеживать местоположение, предупреждает эксперт. В стране еще действуют жесткие меры карантина. Правда, этого можно избежать, если сделать прививку от коронавируса, продолжает Горин.
Отправиться на отдых на Багамы будет довольно проблематично из-за отсутствия прямого авиасообщения, предупреждает эксперт.
Для поездки в Словению нужна будет шенгенская виза, туристические сейчас не выдают, говорит эксперт. "Страна пускает только вакцинированных и переболевших туристов без карантина. Нужно свидетельство о прививке или справка о перенесенном заболевании. Документы должны быть на английском языке или на русском – с нотариально заверенным переводом", – указал он.
Тем, кто собирается поехать в Таиланд, придется раскошелиться, предупреждает эксперт.
Ранее Оперштаб сообщил, что с 9 ноября Россия снимет ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.
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