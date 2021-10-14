В АТОР допустили, что стоимость туров в Египет снизится на 15–20% после запуска чартеров

15:15
Стоимость путевок в Египет может снизиться на 15–20% после отмены ограничений на чартерные рейсы, заявили в Ассоциации туроператоров России.
Ранее стало известно, что Оперштаб с 9 ноября отменяет ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских городов, где уже открыто международное авиасообщение.
Сейчас средняя стоимость тура на неделю в отель четыре звезды составляет 50–60 тысяч рублей. Это по системе "Все включено". Египет входит в тройку лидеров по спросу на новогодние праздники. Однако пока путевки продаются не очень активно из-за высоких цен, подчеркнули в Ассоциации туроператоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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