Алена Водонаева купит квартиру для кота

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева планирует приобрести квартиру для своего кота. Об этом сообщает "Газета.ру".

Питомцу по кличке Эскобар предстоит поселиться в столичном районе Хамовники. Причинами для такого решения Водонаева назвала аллергию на шерсть, которая появилась у ее сына Богдана, и проблемы со здоровьем, которые возникли из-за шерсти животного у матери телеведущей.

Сейчас Богдан временно живет с отцом. Водонаева пояснила, что планирует купить недвижимость в ипотеку рядом с салоном, который посещает каждый день.

"Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс", – сообщила телеведущая.

Ранее Водонаева в ходе общения со своими подписчиками в Instagram заявила, что мужчины без собственной жилплощади – это "собаки бездомные". Резкое высказывание она сделала в ответ на вопрос одной из поклонниц, которая поинтересовалась у звезды, является ли нормой нежелание пускать в свою квартиру потенциального молодого человека.

