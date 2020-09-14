Водонаева назвала мужчин без собственного жилья бездомными собаками

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Телеведущая, блогер Алена Водонаева в ходе общения со своими подписчиками в Instagram заявила, что мужчины без собственной жилплощади – это "собаки бездомные".
В настоящее время соответствующая видеозапись недоступна.
Резкое высказывание Водонаева сделала в ответ на вопрос одной из поклонниц, которая поинтересовалась у звезды, является ли нормой нежелание пускать в свою квартиру "потенциального молодого человека".
"Не пускайте! Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной – веди ее на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут", – приводит ответ модели РЕН ТВ.
Ранее Алена Водонаева уже привлекала к себе внимание громкими высказываниями. Так, она нелестно выразилась о тех, кто получает материнский капитал. Она написала, что отчаявшиеся от нищеты россияне и "быдло", которому "не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, не в их размере, а в уровне жизни россиян.
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