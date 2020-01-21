Володин заявил, что Водонаеву нужно привлечь к ответственности

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что модель и телеведущую Алену Водонаеву за ее высказывание о выплате материнского капитала нужно привлечь к ответственности, сообщает ТАСС.
На заседании нижней палаты парламента депутат от ЛДПР Василий Власов рассказал, что "нашлась одна дама", которая оскорбительно высказалась о получателях материнского капитала. Больше всего депутата возмутило то, что из-за ее скандального заявления Водонаеву постоянно приглашали на прямые эфиры, где обсуждали ее позицию.
Однако Володин с Власовым не согласился и подчеркнул, что депутаты и представители власти должны обращать внимание на высказывания тех, кто оскорбляет российских граждан, и реагировать на них.
"Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров", – отметил он.
Володин предложил бороться с такими оскорбительными для общества разговорами с помощью законодательства и различных мер ответственности.
"В этом случае нам было бы правильно использовать возможности закона (мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны), а это оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила народ РФ, в этом случае штраф… пускай платит. В следующий раз говорить не будет", – подчеркнул он.
Напомним, что Водонаева в своем Instagram прокомментировала новость о выплате материнского капитала в размере 1 млн рублей в случае рождения трех детей. Она осудила россиян, которые, по ее мнению, "начнут рожать", чтобы получить деньги.
Ранее в рамках ежегодного послания президента Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости внести поправки в закон о материнском капитале. Теперь маткапитал получат и родители первенца. Кроме того, Путин назвал моральными уродами людей, которые выступают против государственной поддержки семей с детьми.
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