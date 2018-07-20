В Сети осудили блогера за пост с критикой полных людей

Пост с осуждением полных людей вызвал массовое негодование

Пост новосибирского блогера с осуждением полных людей вызвал массовое негодование в интернете. Девушка написала, что "все мы будем гореть в аду, а жирные еще и шкварчать". Соцсети встали на защиту полных людей.

Девушка, которая учит зарабатывать в Instagram и составляет программы похудения, рассказала о своем непонимании тех, кто считает, что хорошего человека должно быть много. Свои мысли она опубликовала вместе с фото, где сравнивает свою фигуру при весе в 56 и 50 килограммов.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые из них отметили, что блогер злая, хотя худая, в то время как многие крупные женщины гораздо женственнее и добрее.

В центре похожего скандала не так давно оказалась и экс-участница "Дома 2" Алена Водонаева. По ее словам, она не уважает полных людей за то, что они не следят за собой. Ее обвинили, что лучше быть жирной, чем такой, как она. А частные компании усиливают этот тренд, обменивая "шаги на гиги" или "калории на мили".

Один из сотовых операторов не так давно запустил акцию, которая позволяет получать дополнительный интернет-трафик в обмен на ходьбу пешком. Если абонент совершает 10 тысяч шагов в день, ему начисляют бонусные мегабайты. А информация о шагах берется из телефона или трекер-браслета.

Еще один бонус за борьбу с ожирением придумали в известной сети фитнес-клубов. Там за калории, сожженные на тренировке, начисляют мили одной из российских авиакомпаний.