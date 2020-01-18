Путин назвал моральными уродами выступающих против поддержки семей

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Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми, сообщает РИА Новости.

"Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", – заявил Путин.

Он добавил, что пускай эти люди говорят, "дурь каждого видна будет".

Во время встречи к Путину обратился один из ветеранов, сообщив, что зачастую СМИ искажают информацию о войне.

"Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок", – ответил Путин, добавив, что самое главное – противопоставить любым попыткам извратить "правдивую информацию".

Материнский капитал планируется продлить до конца 2026 года. Российский лидер считает необходимым поднять его уровень до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Выдавать маткапитал будут при рождении первого ребенка. А размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более чем 616 тысяч рублей. Глава государства отметил, что в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы по маткапиталу, которые озвучил Путин в послании Федеральному собранию, примерно в 100 миллиардов рублей в 2020 году.

Кроме того, президент высказался за введение в 2020 году ежемесячных выплат на каждого ребенка от трех до семи лет. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В 2021-м выплаты могут вырасти вдвое.

Президент отметил, что озвученные в послании Федеральному собранию предложения – это не все планируемые шаги.

По его словам, у властей большие планы по развитию национальных проектов и достижению национальных целей развития.