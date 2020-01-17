Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.

"Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете... Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад – я исполняю", – цитирует его РИА Новости.

Так Лавров ответил на вопрос о том, останется ли работать в правительстве и хочет ли он этого.

Вместе с тем он добавил, что планирует участвовать в берлинской конференции по Ливии, которая назначена на 19 января. И.о. главы МИД уточнил, что до этого у него ожидается встреча с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

На встрече в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров отвечал на подобный вопрос. Тогда он заявил, что сразу после окончания не "просто какие-то должности занимал", а "честно исполнял свои обязанности". И.о. главы министерства подчеркнул, что и сейчас продолжает делать это.

Тогда же он прокомментировал предложение Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом. По мнению Лаврова, это не уникальная ситуация. Он обратил внимание и на то, что на Западе термин "международное право" употребляют все реже.

15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию ушло в отставку. Михаил Мишустин был назначен новым премьер-министром. Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза РФ.