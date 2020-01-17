Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:38

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

политика власть

Фото: kremlin.ru

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.

"Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете... Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад – я исполняю", – цитирует его РИА Новости.

Так Лавров ответил на вопрос о том, останется ли работать в правительстве и хочет ли он этого.

Вместе с тем он добавил, что планирует участвовать в берлинской конференции по Ливии, которая назначена на 19 января. И.о. главы МИД уточнил, что до этого у него ожидается встреча с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

На встрече в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров отвечал на подобный вопрос. Тогда он заявил, что сразу после окончания не "просто какие-то должности занимал", а "честно исполнял свои обязанности". И.о. главы министерства подчеркнул, что и сейчас продолжает делать это.

Тогда же он прокомментировал предложение Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом. По мнению Лаврова, это не уникальная ситуация. Он обратил внимание и на то, что на Западе термин "международное право" употребляют все реже.

15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию ушло в отставку. Михаил Мишустин был назначен новым премьер-министром. Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза РФ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика