Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве, передает РИА Новости.

"Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", – сказал он на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.

Лавров прокомментировал также предложение Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом. Такую ситуацию он не считает уникальной. И. о. главы МИД объяснил, что подобные правовые нормы действуют в том числе в Германии и в Великобритании.

"Международное право, если брать по-простому, наверное, действительно всегда отстает от международной жизни, потому что международное право надо оформить, надо согласовать", – уточнил он.

Для эффективности оно должно быть универсально приемлемым, сказал Лавров. Он констатировал, что на Западе термин "международное право" употребляют все реже. Там призывают всех "соблюдать, уважать, выполнять правила, на которых основан миропорядок".

"Это не правовой термин, он нигде, ни в каких документах не закреплен", – разъяснил министр.

Все наши обязательства, которые мы добровольно подписываем, которые ратифицируются нашим парламентом, избранниками народа и становятся частью нашей законодательной базы, мы все их выполняем", – резюмировал он.

Он добавил, что Россия стремится выстраивать добрососедские отношения со всеми зарубежными партнерами, если они желают того же.

15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию в полном составе ушло в отставку. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Президент заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Российский лидер отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов. Путин обратил внимание, что в то же время Россия должна оставаться президентской республикой.

Глава государства создал рабочую группу по изменению Конституции. В составе – 75 человек из разных сфер. Среди них – писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

Голосования по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая. В ЦИК создали рабочую группу по голосованию.

Мишустин заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина. По действующему законодательству на это отводится неделя.