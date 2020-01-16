Путин выступил за сохранение в РФ президентской республики

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Россия должна оставаться президентской республикой, заявил Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"Я еще раз хочу к этому вернуться и считаю, что это чрезвычайно важно. Уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве – Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должностей тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия", – цитирует президента "Интерфакс".

По его мнению, формат парламентского управления на сегодня стал бы для страны серьезным испытанием с неизвестным результатом.

15 января в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов.

После этого Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. В составе группы – 75 человек из разных сфер. Среди них – писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

Сопредседателями назначены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева. Она также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.