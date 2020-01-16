Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Владимир Путин заявил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает желание управлять Россией со стороны. Об этом глава государства сказал на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Кадры со встречи показали в эфире телеканала Россия 24.

"Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн управлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю", – отметил Путин.

Президент также отметил, что Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты. Глава государства заявил, что это неприемлемо, но отметил, что российская сторона и в этом случае их выполняет.

15 января Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Он отметил необходимость сохранения "стройности" и единства правовой ткани Конституции.

По словам Путина, задачами рабочей группы станет организация системы работы над проектами поправок и над теми предложениями, которые уже прозвучали или еще поступят на рассмотрение. В составе группы – 75 человек из разных сфер. Среди них – писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

Сопредседателями назначены глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева. Она также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Также он считает важным закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Путин предложил поправки, по которым президент РФ не сможет отклонить утвержденный парламентом состав кабмина.

Он заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, а за главой государства должно оставаться право освобождать от должности премьера и его замов. Кроме того, глава государства должен сохранить за собой управление армией и правоохранительными органами.

Ранее Центризбирком России создал рабочую группу, которая сформулирует и представит Путину предложения о внесении поправок в Конституцию. Также будут представлены предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, формат которого пока не определен.

