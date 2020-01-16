Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

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Владимир Путин заявил, что над проектом поправок в Конституцию нужна серьезная работа, сообщает РИА Новости.

"Эта работа требует высочайшего правового и юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже каждой запятой", – сказал президент РФ.

Он отметил необходимость сохранения "стройности" и единства правовой ткани Конституци. Путин также призвал исходить из того, что Конституция – это документ прямого действия и все новации призваны развивать и укреплять ее потенциал.

По словам Путина, задачами рабочей группы станет организация системы работы над проектами поправок и над теми предложениями, которые уже прозвучали или еще поступят на рассмотрение.

"На голосовании должны быть вынесены отточенные и по смыслу и по форме правовые формулировки. "Решающее слово, конечно, как я уже и говорил вчера, – за гражданами России", – подчеркнул Путин.

Ранее Центризбирком России создал рабочую группу, которая сформулирует и представит Путину предложения о внесении поправок в Конституцию. Также будут представлены предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, формат которого пока не определен.