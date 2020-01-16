Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент разрабатывается порядок проведения Всероссийского голосования.

Источник добавил, что законопроекты по поправкам в Конституцию, возможно, внесут в Госдуму уже в феврале – марте.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас ранее сообщил, что первое рабочее совещание по поправкам в Конституцию состоится 17 января, а накануне пройдет установочное заседание.

В составе группы – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

15 января в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение о том, что на фоне повышения значения парламента нужно увеличить также роль премьера и его статус.

Позже российский лидер внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера. "Единая Россия" поддержала его.

Перед этим российское правительство в полном составе ушло в отставку.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров связал это с новыми глобальными задачами. Паники и кризиса в связи с переменами нет, подчеркнул он.

Дмитрий Медведев в то же время остался лидером "Единой России". Глава государства поблагодарил правительство за работу, добавив, что удовлетворен достигнутыми результатами.