Расходы на увеличение маткапитала оценили в 100 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы по материнскому капиталу, которые озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
По словам Топилина, расходы составят порядка 100 миллиардов рублей в этом году.
"По моим прикидкам в этом году это будет дополнительно расходов около 100 миллиардов рублей, чуть-чуть меньше", – приводит его слова ТАСС.
Владимир Путин сообщил, что материнский капитал будут получать уже при рождении первого ребенка. А при появлении второго семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей.
Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в полном его объеме. Такая поддержка поможет подготовиться к рождению второго ребенка. Право на дополнительные средства получат семьи при рождении второго ребенка – 616 617 рублей.
Также президент предложил продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. Президент отметил, что нужно повысить маткапитал до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.
Ранее Топилин сообщал, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты будет повышен на уровень инфляции. До этого Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года.
В октябре 2018 года в Государственную думу внесли законопроект об усилении контроля за расходами средств маткапитала. В документе предлагается составить и установить перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены деньги, запретив при этом использовать средства на приобретение непригодного жилья.
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