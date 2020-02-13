Водонаева прокомментировала допрос по ее скандальному посту о "быдле"

Полиция ведет проверку из-за поста Водонаевой об абортах
Телеведущая Алена Водонаева назвала поведение полицейских во время допроса корректным и интеллигентным.
Она заявила, что не имеет претензий к ним, поскольку все прошло "цивильно, интеллигентно, спокойно, корректно и деликатно". "Они получили жалобу и должны провести проверку", – цитирует Водонаеву РИА Новости.
Беседа продолжалась полтора часа. Телеведущая уточнила, что полицейский показал распечатки ее поста и просил пояснить высказывания.
Водонаева отметила, что впредь будет внимательнее подбирать слова. Ее адвокат Екатерина Гордон сказала, что итоги проверки будут зависеть от лингвистической экспертизы. Она добавила, что защита проведет свою экспертизу.
"Есть перспектива 282 статьи и штрафа. Если мы почувствуем, что на нее оказывают давление и попытки натянуть на статью, мы будем просить общественность нас поддержать", – подчеркнула Гордон.
Она выразила уверенность в том, что в посте ее доверительницы нет состава ни уголовного преступления, ни административного правонарушения.
Скандальное высказывание было связано с материнским капиталом. Бывшая участница "Дома-2" написала, что отчаявшиеся от нищеты россияне и "быдло", которому "не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, не в их размере, а в уровне жизни россиян.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что депутаты и представители власти должны обращать внимание на подобные оскорбления россиян и реагировать на них. Он считает, что телеведущая должна заплатить штраф за свой пост.
Она же предложила назначать подобные наказания в первую очередь самим чиновникам, напомнив о некоторых наиболее скандальных. Водонаева назвала хорошим способом пополнения бюджета запись всего, что депутаты говорят на политических шоу.
Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. Он признался, что не мог себе такого представить. Российский лидер считает, что эти люди должны продолжать высказываться: "Дурь каждого видна будет".
Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: