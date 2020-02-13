Водонаева прокомментировала допрос по ее скандальному посту о "быдле"

Полиция ведет проверку из-за поста Водонаевой об абортах

Телеведущая Алена Водонаева назвала поведение полицейских во время допроса корректным и интеллигентным.

Она заявила, что не имеет претензий к ним, поскольку все прошло "цивильно, интеллигентно, спокойно, корректно и деликатно". "Они получили жалобу и должны провести проверку", – цитирует Водонаеву РИА Новости.

Беседа продолжалась полтора часа. Телеведущая уточнила, что полицейский показал распечатки ее поста и просил пояснить высказывания.

Водонаева отметила, что впредь будет внимательнее подбирать слова. Ее адвокат Екатерина Гордон сказала, что итоги проверки будут зависеть от лингвистической экспертизы. Она добавила, что защита проведет свою экспертизу.

"Есть перспектива 282 статьи и штрафа. Если мы почувствуем, что на нее оказывают давление и попытки натянуть на статью, мы будем просить общественность нас поддержать", – подчеркнула Гордон.

Она выразила уверенность в том, что в посте ее доверительницы нет состава ни уголовного преступления, ни административного правонарушения.

Скандальное высказывание было связано с материнским капиталом. Бывшая участница "Дома-2" написала, что отчаявшиеся от нищеты россияне и "быдло", которому "не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, не в их размере, а в уровне жизни россиян.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что депутаты и представители власти должны обращать внимание на подобные оскорбления россиян и реагировать на них. Он считает, что телеведущая должна заплатить штраф за свой пост.

Она же предложила назначать подобные наказания в первую очередь самим чиновникам, напомнив о некоторых наиболее скандальных. Водонаева назвала хорошим способом пополнения бюджета запись всего, что депутаты говорят на политических шоу.

Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. Он признался, что не мог себе такого представить. Российский лидер считает, что эти люди должны продолжать высказываться: "Дурь каждого видна будет".