Юристы рассказали, могут ли Алену Водонаеву привлечь к уголовной ответственности

Столичная полиция приняла решение провести доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой. Правоохранители заинтересовались ее публикацией в Instagram, в которой светская львица остро высказалась относительно демографической ситуации в России. Если Водонаеву привлекут к уголовной ответственности, то ей может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо тюрьма сроком до пяти лет. Выясняем, действительно ли телеведущая рискует получить серьезное наказание.

Оскорбление бедных?

В конце 2019 года модель и телеведущая Алена Водонаева на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди.





Алена Водонаева модель и телеведущая Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России – это не просто идти по накатанной и покупать, кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники.

Телеведущая также выступила против запрета абортов и посоветовала подписчицам не заводить ребенка "исходя из одного только желания". А в своей следующей публикации Водонаева высказалась по поводу выплаты материнского капитала.

По ее мнению, в России существует демографическая проблема, решить которую только при помощи материальной поддержки не получится, поскольку ее корень лежит в уровне жизни россиян. Сам маткапитал она назвала "роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать" ради него.

На фоне таких высказываний спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что телеведущую нужно привлечь к ответственности и оштрафовать на 100 миллионов рублей. Впрочем, Водонаева не растерялась и посоветовала депутатам "начать со своих рядов".

Общественный резонанс, который вызвали публикации телеведущей, привел к тому, что полицейские заинтересовались ее постами, усмотрев в них признаки возбуждения ненависти по отношению к социальным группам малоимущих, бедных и нищих. Для разговора Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы.

"В отношении нее идет проверка по 282 статье УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Подробности я узнаю, когда Водонаеву опросят в полиции", – пояснила адвокат телеведущей Катерина Гордон.

Она также уверена, что Водонаева ничего не нарушала. По ее словам, телеведущая просто обозначила свою позицию.





Катерина Гордон адвокат Алены Водонаевой С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей.

В 2018 году на феминистку из Омской области Любовь Калугину, которая вела в интернете свой блог и два сообщества во "ВКонтакте", возбудили уголовное дело за публикации в соцсетях, "возбуждающие ненависть к мужчинам". Правоохранители получили заявление от пользователя из Биробиджана, который увидел в ее феминистских шутках оскорбление. Калугина опубликовала записи в 2013–2016 годах. Большая часть изображений и текстов была направлена против мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения. Феминистка заявила, что считает дело проявлением "сексистских двойных стандартов" и дискриминацией. А в феврале 2019 года оно было закрыто "за отсутствием состава преступления".



Что может грозить Водонаевой?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Адвокат Дмитрий Чипчиу считает, что Алену Водонаеву вполне могут привлечь к уголовной ответственности с целью "показательной порки". Об этом он рассказал в интервью Москве 24.





Дмитрий Чипчиу адвокат Если совершено преступление средней тяжести, то за совершение его впервые возможно назначить наказание в виде лишения свободы, а условное или не условное, это уже суд решает.

В свою очередь, член коллегии адвокатов "Шериев и партнеры" Кирилл Яковлев отметил, что, прежде чем возбуждать дело, должны провести множество экспертиз содержания постов Водонаевой.

"Сначала проведут лингвистическую и фразеологическую экспертизы, а дальше, если специалисты скажут, что слова несут соответствующую нагрузку, то возбуждается уголовное дело. Если эксперты скажут, что слова имеют общий характер и ничего конкретного не несут, то дело не возбудят. Так должно быть по закону", – пояснил он Москве 24.

По словам адвоката, дела по этой статье возбуждаются и доходят до суда, но зачастую судьи выносят по ним оправдательный приговор.





Кирилл Яковлев адвокат Сложно сказать, будет ли наказание и какое оно будет – реальное или условное. Для того чтобы назначить реальный срок, суд учитывает множество обстоятельств: судим ли ранее человек, как он характеризуется, один раз человек писал подобный пост или это делалось постоянно и так далее.

По 282 статье человеку может грозить штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы или тюрьма сроком до пяти лет. Либо административное наказание со штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток, так как в конце 2018 года президент подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме.